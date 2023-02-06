Уровень запасов газа в Европе опустился ниже 70%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в Европе в настоящее время опустился ниже 70%.

На наступившей неделе регион ожидает ясная маловетреная погода с существенным понижением температуры воздуха по ночам. Это сократит возможности выработки ветроэнергетики и увеличит потребность в использовании газа.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 29,3 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 29,3 млн куб. м на 6 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Перемена погоды в Европе принесла региону усиление ветра, а значит и рост выработки электроэнергии. За прошлую неделю ветряки обеспечили 21% энергобаланса по ЕС, тогда как на неделе с 23 по 29 января их доля была 14%, сообщает ассоциация WindEurope.

В преддверии нового похолодания цена газа в Европе выросла. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за пятницу прибавил 5% и достиг $665 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $661; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $598.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 69,49% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 4 февраля запасы сократились на 0,33 процентного пункта. В выходные дни закономерно снижается потребление газа за счет промышленного спроса, а значит и его расход из ПХГ.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, за первые дни февраля показатель ушел ниже 60%. При этом сильно сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Германия открыла уже второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к Вильгермсхафену добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся объект - в голландском Эмсхавене - остановился из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 27 января) резервы сократились на 4,2 млрд куб. м. Это больше, чем прогнозировал рынок (оценка S&P Global - 3,9 млрд куб. м). Расход запасов восстанавливается благодаря нормализации погоды, однако он все еще ниже обычного для этого времени года - превышение среднего пятилетнего значения нарастает.

Текущий уровень резервов составляет 54%, что на семь процентных пунктов превосходит средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Февраль в США обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходования энергоресурсов на отопление. С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии, и на внутреннем рынке остается газ, который по плану должен был пойти на экспорт.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.