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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

"Инарктика" продала мальковые заводы в Норвегии из-за риска их ликвидации

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), продала три смолтовых завода в Норвегии их менеджменту, сообщается в пресс-релизе компании.

Причиной продажи бизнеса стали регуляторные ограничения российского бизнеса в Норвегии, которые могли привести к рискам ликвидации.

Как заявил гендиректор компании Илья Соснов, процитированный в пресс-релизе, "Инарктике" очень важно сохранить сотрудников на заводах, поэтому в условиях рисков ликвидации заводов было принято решение продать их менеджменту.

"На протяжении нескольких лет мы получали малька отличного качества, что было результатом высокого профессионализма и напряженного труда наших норвежских коллег. Дальнейшее взаимодействие с заводами будет определяться несколькими факторами: регуляторными санкциями (при этом на уровне базовых концепций торговля продовольствием выведена из-под санкций), добровольными санкциями, работой международных цепочек поставок, интегрированностью заводов в деятельность "Инарктики", - сказал он.

Приобретенные мальковые заводы в Калужской области и строящийся завод в Карелии позволят компании осуществлять непрерывный цикл производства, подчеркнул Соснов.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. В настоящее время группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.

Инарктика Норвегия
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