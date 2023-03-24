"Инарктика" стала владельцем рыбоводного хозяйства в Нижегородской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), стала владельцем Мулинского рыбоводного хозяйства в Нижегородской области, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее хозяйство принадлежало частным лицам.

Как сообщает сайт предприятия, оно занимается выращиванием и разведением осетровых пород рыб, а также имеет возможность производить австралийских раков, креветок, форель, подготавливать рыбопосадочный материал для зарыбления пресноводных водоемов. Площадь комплекса составляет более 5,7 тыс. кв. метров, включает цех разведения мальков, установки замкнутого водоснабжения для содержания рыбы и мощности переработки, склад комбикормов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка хозяйства в 2021 году составила 21,8 млн рублей против 52,9 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - 344 тысячи рублей против 123 тысяч рублей соответственно.

Как сообщалось, в феврале этого года "Инарктика" приобрела Архангельский водорослевый комбинат (ООО "АВК"). Эта сделка позволяет выйти на растущий рынок водорослей и продуктов их переработки, развиваться в сфере биотехнологий, аквакультуры водорослей, говорилось в ее сообщении.

Архангельский водорослевый комбинат - единственное в России предприятие по добыче и глубокой переработке бурых водорослей Белого моря (ламинария, фукус, анфельция).

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. В настоящее время группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального производства на этих участках составляет около 50 тысяч тонн красной рыбы.

В январе компания продала три смолтовых завода в Норвегии их менеджменту. Причиной этого стали регуляторные ограничения для российского бизнеса в этой стране, которые создавали риски ликвидации предприятий.

В 2021 году продажи компании выросли на 80%, до 27,9 тыс. тонн. За 9 месяцев 2022 года выручка увеличилась втрое, до 3,76 млрд рублей.

В декабре прошлого года подпавший под санкции США Максим Воробьев, который владел почти 47% "Инарктики", продал 23% своих акций менеджменту компании. Условия сделки не раскрывались. В ее результате доля Воробьева снизилась до менее 24%.