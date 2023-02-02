ЦБ внес Альфа-банк в реестр операторов информсистем по выпуску цифровых финансовых активов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Банк России внес Альфа-банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается на сайте регулятора.

Платформа банка для работы с цифровыми финансовыми активами называется А-Токен. На А-Токен будут выпускаться два вида ЦФА: эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты. Например, токенизация физических активов, включая драгоценные металлы. Пилотный выпуск планируется уже в конце февраля, говорится в сообщении банка.

В основе работы платформы лежит принцип безопасной сделки – инвестор авансирует под нее средства. Если выпуск наберет минимально необходимое количество заявок, средства будут зачислены эмитенту, а если нет – возвращены инвесторам. В дальнейшем банк планирует предложить функционал для рыночных эмитентов, а также опцию, когда эмитентом является сам банк. Клиенты Альфа-банка смогут получить доступ к платформе прямо в приложении, что позволит проводить сделки мгновенно.

"Благодаря экспертизе банка мы будем работать не только с профессиональными инвесторами и компаниями, но и популяризировать цифровые активы среди частных клиентов в рознице и среди действующих клиентов-инвесторов", - сказал директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон, которого цитирует пресс-служба.

Альфа-банк стал четвертым в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА. На данный момент в нем находятся еще три компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.

В сентябре 2022 года директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин сообщал, что ЦБ ждет увеличения числа операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. "У нас сейчас появилось три оператора (информационных систем по выпуску ЦФА - ИФ) на рынке), еще ряд организаций предоставил Банку России документы для того, чтобы тоже получить такой статус. Я надеюсь, что до конца года у нас количество участников и операторов рынка цифровых активов увеличится", - отмечал Пронин.

В декабре 2022 года заявку на включение в реестр операторов информационных систем и операторов обмена ЦФА подала Московская биржа, сообщал управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.