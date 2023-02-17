ЦБ РФ может внести еще 4 компании в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Четыре компании подали заявки в Банк России для регистрации в качестве операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

В начале февраля в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА был включен Альфа-банк. Он стал четвертой компанией, получившей такой статус. Кроме него в реестр также включены блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.

Кроме этого, три компании подали заявку на регистрацию в качестве операторов обмена ЦФА, отметили в пресс-службе регулятора. На данный момент на рынке нет компаний с таким статусом.

В декабре 2022 года заявку на включение в реестр операторов информационных систем и операторов обмена ЦФА подала Московская биржа, сообщал управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.