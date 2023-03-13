Администрация Байдена одобрила масштабный проект ConocoPhillips на Аляске

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в понедельник одобрила масштабный проект компании ConocoPhillips по разработке нефти на Аляске, передает AP.

Как сообщал разработчик проекта, базирующаяся в Хьюстоне ConocoPhillips, план под названием Willow предполагает строительство трех буровых площадок и создание до 2,5 тысячи рабочих мест во время строительства и до 300 мест в долгосрочной перспективе.

Активисты природозащитных организаций разочарованы этим решением, отмечает агентство. Они заявили, что одобрением этого проекта Байден нарушает обещание, данное им в ходе его предвыборной кампании - отказаться от новых проектов бурения на принадлежащих государству территориях.

Некоторые наблюдатели полагают, что решение Байдена - шаг в сторону умеренного крыла Демократической партии, в котором до сих пор считали политику администрации США в сфере энергетики чрезмерно радикальной. Американские СМИ подчеркивают, что Байдену, который, как ожидается, в ближайшие месяцы может объявить о решении баллотироваться на второй срок, будет нужна поддержка, в том числе, умеренных политиков-демократов.

При этом власти штата положительно относятся к проекту и недавно провели встречу с министром внутренних дел Деб Холанн, чтобы призвать ее поддержать этот проект, подчеркивает AP. В США именно МВД курирует реализуемые в стране инфраструктурные проекты.