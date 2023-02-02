Эксперты снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ в 2023 г. из-за неблагоприятной погоды

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка РФ снижают прогнозы сбора пшеницы в этом году из-за неблагоприятных погодных условий для посевов озимых культур.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, оценка урожая пшеницы снижена с 87 млн до 84 млн тонн. "Но это пока виртуальный прогноз, с большими оговорками", - сказал он.

По словам Рылько, изменение оценки связано с тремя факторами. "Первый - это ледяная корка на полях, которую мы увидели в довольно большом регионе к югу от Москвы, - сказал он. - Фактор два - это то, что морозы до минус 30 и ниже градусов, которые "прошлись" по ряду регионов, скорее всего, скажутся на состоянии озимых. И третье - это пока засушливые условия на юге России".

Прогноз ИКАР по валовому сбору зерна составляет 128,5 млн тонн.

Снизил прогноз сбора пшеницы и Российский зерновой союз.

Как сообщил его вице-президент Александр Корбут, это сделано, "исходя из текущей ситуации, хотя, конечно, она может измениться". "В дальнейшем, если погодные условия не будут ухудшаться, а будут среднегодовыми, то производство пшеницы в этом году будет находиться в диапазоне 77,5-80,5 млн тонн. Причем наиболее вероятна близость к нижней границе - от середины немного вниз", - сказал он, отметив, что предыдущий прогноз был выше.

По его словам, необходимость снижения прогноза была очевидной. "В первый после озимого сева период заявлялось о том, что в плохом состоянии находится 3% посевов, недавно Минсельхоз сообщил о 6%, - сказал он. - К тому же очень большие объемы площадей были засеяны за пределами оптимальных агроклиматических сроков. Посевы на таких полях наиболее подвержены рискам потерь и снижения качественного состояния растений, соответственно, и урожая".

Корбут подтвердил, что тревогу вызывает и ситуация на юге "в связи с тем, что осадков там мало, особенно на Ставрополье". "В центральных регионах поля открыты, и если будут морозы, то это дополнительный риск", - сказал он.

Вместе с тем Корбут подчеркнул, что прогнозируемые объемы сбора пшеницы - "это более чем достаточный урожай". "Никаких проблем с внутренним потреблением и экспортом не возникнет. Более того - с учетом колоссальных запасов, которые останутся по итогам сезона (закончится 30 июня 2023 года - ИФ), этот урожай будет являться мощным фактором давления на цены и, соответственно, на экономику сельхозпроизводителей, если будет сохранена экспортная пошлина на зерно", - заявил он.

Валовой сбор зерна в этом году союз оценивает в 117-123 млн тонн.

Аналитический центр АО "Русагротранс" снизил оценку валового сбора пшеницы на 1 млн тонн, до 81,5 млн тонн, сообщает журнал поле.рф (маркетплейс поле.рф входит в "Деметра-Холдинг"). Причина - образование притертой к земле ледяной корки в ряде регионов Центрального Черноземья и в западных регионах Поволжья из-за резкого колебания температур. Это увеличивает площадь повреждения озимых и снижает урожайность оставшихся полей, отмечают аналитики.

Сбор зерна в целом оценивается в 127,2 млн тонн.

По предварительным данным Росстата, сбор зерна в 2022 году составил 153,8 млн тонн, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы. В 2021 году - 121,4 млн и 76,1 млн тонн соответственно. В этом году Минсельхоз рассчитывает на урожай в 125-127 млн тонн в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.