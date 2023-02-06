Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Эксперты прогнозируют снижение сбора зерна в России на 17% в 2023 году

Эксперты прогнозируют снижение сбора зерна в России на 17% в 2023 году
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году по сравнению с 2022 годом снизится на 17%, до 127,6 млн тонн, прогнозируют эксперты компании "ПроЗерно".

Однако это только на 0,8% ниже среднегодового показателя за последние пять лет, отмечают они.

Это первая оценка будущего урожай, которую сделала компания.

ЭкономикаЭксперты снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ в 2023 г. из-за неблагоприятной погодыЧитать подробнее

Урожай пшеницы оценивается в 80,1 млн тонн, ячменя - в 19,5 млн тонн, кукурузы - в 15 млн тонн. По предварительным данным Росстата, в 2022 году собрано 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы, 23,45 млн тонн ячменя, 11,8 млн тонн кукурузы.

Как считают эксперты, посевы зерна в этом году сократятся на 1,3% - до 46,96 млн га с 47,573 млн га в 2022 году. Средняя урожайность зерна выйдет на уровень 27,3 ц/га, что на 16% ниже, чем в 2022 году, когда она составила рекордные 32,3 ц/га с посевной площади.

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай в 125-127 млн тонн, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.

Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил "Автодому" купить дочерний банк Mercedes

Путин разрешил "Автодому" купить дочерний банк Mercedes

Объем ж/д грузоперевозок на восток во II полугодии 2022г. в РФ впервые превысил перевозки на запад

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Goldman Sachs в 2023 году ждет скачка цен на нефть выше $100 за баррель

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

Уровень запасов газа в Европе опустился ниже 70%

"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });