Эксперты прогнозируют снижение сбора зерна в России на 17% в 2023 году

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году по сравнению с 2022 годом снизится на 17%, до 127,6 млн тонн, прогнозируют эксперты компании "ПроЗерно".

Однако это только на 0,8% ниже среднегодового показателя за последние пять лет, отмечают они.

Это первая оценка будущего урожай, которую сделала компания.

Урожай пшеницы оценивается в 80,1 млн тонн, ячменя - в 19,5 млн тонн, кукурузы - в 15 млн тонн. По предварительным данным Росстата, в 2022 году собрано 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы, 23,45 млн тонн ячменя, 11,8 млн тонн кукурузы.

Как считают эксперты, посевы зерна в этом году сократятся на 1,3% - до 46,96 млн га с 47,573 млн га в 2022 году. Средняя урожайность зерна выйдет на уровень 27,3 ц/га, что на 16% ниже, чем в 2022 году, когда она составила рекордные 32,3 ц/га с посевной площади.

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай в 125-127 млн тонн, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.