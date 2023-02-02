Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с апреля 2022 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. - до 183 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальное значение с апреля 2022 года. Неделей ранее этот показатель составлял 186 тыс.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 195 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 5,75 тыс. - до 191,5 тыс., минимума с начала мая.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 января, сократилось до 1,655 млн по сравнению с пересмотренными 1,666 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения этого показателя до 1,677 млн по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели в 1,675 млн.