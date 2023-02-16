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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:55

Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось до 194 тысяч

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тысячу - до 194 тысяч человек, сообщило Министерство труда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 195 тысяч, а не 196 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 200 тысяч.

Количество заявок остается ниже отметки в 200 тысяч уже пять недель подряд, отмечает Минтруда.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 189,5 тысячи. На предыдущей неделе этот показатель составил 189 тысяч, а не 189,25 тысячи, как сообщалось ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 февраля, выросло до 1,696 млн с пересмотренных 1,680 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя до 1,695 млн с объявленных ранее 1,688 млн.

США Минтруда
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