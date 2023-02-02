Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Корейская Yura продлила простой на заводах в Ленинградской и Псковской областях до марта

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российское подразделение южнокорейской Yura Corp) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове.

"Простой на предприятии "Йура Корпорейшн Рус" (в Ивангороде - ИФ) продлен на весь февраль 2023 года. Сейчас в простое находится 73 человека. По данным предприятия, с ноября 2022 года по соглашению сторон было уволено около 650-700 человек, сейчас увольнения происходят по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в комитете по труду и занятости Ленинградской области.

Работу завода компания приостановила в конце марта из-за нехватки комплектующих, а также приостановки работы основного потребителя продукции – завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, но он неоднократно продлевался.

О продлении простоя на заводе "Йура Корпорейшн Рус" в Пскове "Интерфаксу", в свою очередь, сообщили в комитете по труду и занятости этого региона. В настоящее время комитет оказывает содействие в трудоустройстве сотрудникам предприятия, расторгшим служебные контракты по соглашению сторон.

Завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области приостановил работу из-за сбоя логистических цепочек также в марте. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

Как сообщалось, оптимизация персонала на предприятиях "Йура Корпорейшн Рус" началась в ноябре 2022 года. Работникам заводов начали предлагать увольнение по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере трех среднемесячных заработков.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускали электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.

Yura Йура Корпорейшн Рус Ленинградская область Псковская область Ивангород Псков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $82,1 за баррель

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали снижение ВВП РФ в 2023 г. на 1,5%

Аузан отвел 7-10 лет на замену уехавших из России в 2022 году специалистов

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

РФ в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт рыбной продукции в Китай

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });