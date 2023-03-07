Корейская Yura продлила простой на заводе в Ленобласти до июня, в Псковской - до апреля

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российское подразделение южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Ленинградской области, простой в ООО "Йура Корпорейшн Рус" продлен до 31 мая 2023 года, в простое находится 68 человек. Организовано проведение временных работ для 89 сотрудников предприятия.

"Работникам компании, находящимся в простое, предложено получить государственные услуги в сфере занятости - профориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация", - добавили в пресс-службе.

Работу завода в Ивангороде компания приостановила в конце марта 2022 года из-за нехватки комплектующих, а также приостановки работы основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля прошлого года, но он неоднократно продлевался.

О продлении простоя на заводе "Йура Корпорейшн Рус" в Пскове до 31 марта "Интерфаксу", в свою очередь, сообщили в региональном комитете по труду и занятости. В настоящее время комитет оказывает содействие в трудоустройстве сотрудникам предприятия, расторгшим служебные контракты по соглашению сторон.

Завод в Псковской области приостановил работу из-за сбоя логистических цепочек также в марте 2022 года. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года на предприятиях "Йура Корпорейшн Рус" началась оптимизация персонала. Работникам заводов начали предлагать увольнение по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере трех среднемесячных заработков.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" южнокорейской Yura Corporation. ООО владеет двумя заводами в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускали электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.