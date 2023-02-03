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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

"Транснефть" перенесла из юрисдикции Каймановых островов компанию с долей в КТК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" перенесла из юрисдикции Каймановых островов в Приморский специальный административный район (САР) на острове Русский "КТК Компани" (CPC Company), через которую монополия владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Как следует из ЕГРЮЛ, регистрация была осуществлена 2 февраля.

"Транснефть" стала владельцем голосующих акций "КТК Инвестментс Компани" (CPC Investments Company) и "КТК Компани" (CPC Company), расположенных на Каймановых островах, в марте 2018 года. Ранее на балансе этих компаний находилась российская доля в 7% в КТК, которая была выкуплена в 2009 году у Омана.

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Как пояснял президент "Транснефти" Николай Токарев, доля РФ в КТК была передана монополии для снижения правовых рисков для России. "Доля принадлежала государству напрямую. И мы просто подстраховали государство, забрав эту долю себе. Потому что санкции были сопряжены с рисками, что эти активы могли быть каким-то образом либо заморожены, либо подпасть под санкции, либо быть изъяты", - говорил он.

Доля России в КТК, переданная "Транснефти", была оценена в 35,05 млрд рублей. Для оплаты выкупаемой доли "Транснефть" провела дополнительную эмиссию обыкновенных акций компании. Цена размещения одной бумаги составила 278,78 тыс. руб. Всего в ходе допэмиссии должно было быть размещено 125 тыс. 720 акций компании.

В настоящее время ПАО "Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК Компани", которой принадлежит 7% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К".

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. Мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. КТК в 2022 году обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК, помимо РФ в лице "Транснефти", является Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Транснефть КТК
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