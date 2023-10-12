"Транснефть" редомицилировала в приморский САР еще одну компанию с Кайманов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" перенесла из юрисдикции Каймановых островов в специальный административный район (САР) на острове Русский во Владивостоке еще одну компанию - "КТК Инвестментс Компани" (CPC Investments Company).

Как говорится в ЕГРЮЛ, регистрация была осуществлена 26 сентября в поселке Воевода на острове Русский.

В феврале 2023 года стало известно, что "Транснефть" перенесла из юрисдикции Каймановых островов в Приморский специальный административный район "КТК Компани" (CPC Company), через которую монополия владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Как следует из ЕГРЮЛ, регистрация была осуществлена 2 февраля.

"Транснефть" стала владельцем голосующих акций "КТК Инвестментс Компани" (CPC Investments Company) и "КТК Компани" (CPC Company), расположенных на Каймановых островах, в марте 2018 года. Ранее на балансе этих компаний находилась российская доля в 7% в КТК, которая была выкуплена в 2009 году у Омана.

Как говорил президент "Транснефти" Николай Токарев, доля РФ в КТК была передана монополии для снижения правовых рисков для России. "Доля принадлежала государству напрямую. И мы просто подстраховали государство, забрав эту долю себе. Потому что санкции были сопряжены с рисками, что эти активы могли быть каким-то образом либо заморожены, либо подпасть под санкции, либо быть изъяты", - говорил он.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

Объемы перевалки нефти через систему КТК в этом году могут составить 63,7 млн тонн нефти

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.