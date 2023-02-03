TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после сложных переговоров в Париже между главным исполнительным директором компании Патриком Пуянне и иракским премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Как пишет Iraq Oil Report, это предвещает конец мега-сделки на $27 млрд по созданию французской компанией инфраструктуры для энергетического сектора Ирака.

По сведениям издания, на прошлой неделе премьер-министр Ирака и министр нефти страны Хайян Абдулгани удивили Пуянне, снова выдвинув требование, которое сорвало предыдущие переговоры - иракская сторона потребовала 40% в проекте, а не ранее предусмотренные 25-30%.

По итогам переговоров в Париже ни TotalEnergies, ни офис Судани не опубликовали заявления.

Сотрудники TotalEnergies, которые работали над началом реализации проекта в Ираке, начали увольняться с 31 января, сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на источники, близкие к французской компании. С представителем TotalEnergies не удалось связаться для комментариев.

Представитель государственной нефтяной компании Basra Oil Company (BOC), которая работала с Total над подготовкой к проекту, добавил: "Сегодня (сотрудники - ИФ) Total пришли в BOC, чтобы попрощаться с нами".

Ирак в сентябре 2021 года подписал четыре долгосрочных соглашения с TotalEnergies в области энергетики стоимостью $27 млрд. Сделка предусматривает инвестиции в различные энергетические проекты, в том числе по переработке природного газа и установке солнечных батарей. Total пообещала, что размер первоначальных инвестиций составит $10 млрд. Проекты должны улучшить ситуацию с обеспечением страны электроэнергией и сократить зависимость от поставок природного газа из Ирана.