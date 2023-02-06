TotalEnergies отменила вывод сотрудников из Ирака в надежде на сделку на $27 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - TotalEnergies отменила свое решение о выводе персонала из Ирака в попытке спасти сделку на $27 млрд, которая лежит в основе планов Ирака по увеличению производства нефти, газа и электроэнергии.

Как сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с деятельностью TotalEnergies в стране, такое решение 2 февраля принял главный исполнительный директор компании Патрик Пуянне. Он отменил свое же предыдущее и уже частично реализованное распоряжение о выводе сотрудников компании из Ирака в период с 30 января по 3 февраля.

По словам собеседников издания, последние действия TotalEnergies указывают на то, что компания хочет оставить возможность для переговоров до 15 февраля. При этом нет никаких признаков того, что обе стороны урегулировали спорные вопросы.

Ирак в сентябре 2021 года подписал четыре долгосрочных соглашения с TotalEnergies в области энергетики на $27 млрд. Сделка предусматривает инвестиции в различные энергетические проекты, в том числе по переработке природного газа и установке солнечных батарей. Total пообещала, что размер первоначальных инвестиций составит $10 млрд.

Эти инициативы должны были улучшить ситуацию с обеспечением страны электроэнергией и сократить зависимость от поставок природного газа из Ирана.

В дальнейшем иракская сторона потребовала предоставить ей 40% в проекте вместе ранее предусмотренных 25-30%. В ответ на это руководство французской компании приняло решение о выводе сотрудников из страны.