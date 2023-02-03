Сбербанк рассчитывает запустить платформу децентрализованных финансов до мая

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Разрабатываемая Сбербанком платформа на базе системы децентрализованных финансов (DeFi) может быть запущена до мая текущего года, в марте начнется этап ее открытого тестирования. Об этом сообщил директор по продуктам лаборатории блокчейн Сбербанка Константин Клименко.

"Мы себе поставили большую цель – сделать российскую DeFi экосистему номер один (систему децентрализованных финансов - ИФ). Наша сеть сейчас работает в формате закрытого beta-тестирования. (...) С 1 марта мы переходим в следующую фазу, это будет уже не beta-тестирование, а открытое тестирование", - сказал Клименко, отвечая на вопрос участников VII Пермского экономического конгресса в пятницу.

"В конце апреля платформа будет полностью открыта, и тогда можно уже будет какие-то коммерческие операции на ней совершать", - отметил он.

По его словам, блокчейн-платформа будет совместима с Etherium. Системой смогут пользоваться, в частности, пользователи криптокошельков MetaMask (его разработчик - компания ConsenSys). Он добавил, что пользователи также смогут переносить свои криптоактивы из других платформ.

Клименко считает, что система DeFi в будущем может вытеснить традиционный рынок банковских услуг.

Сбербанк в ноябре объявил о планах технической интеграции своей блокчейн-платформы с экосистемой децентрализованных финансов (DeFi) на базе Ethereum.

DeFi – система, которая позволяет оказывать и получать аналог привычных финансовых услуг (кредитования, страхования, управления активами, а также совершать другие операции с криптоактивами), но на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). Сделки совершаются автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи сами контролируют свои активы. DeFi существует на принципах анонимности, не имеет страновых границ и обладает широкими возможностями комбинировать различные услуги и продукты.

ЦБ РФ и Минфин ранее отмечали риски, присущие DeFi.