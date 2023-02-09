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Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% - до 110,1 млрд рублей по сравнению со 100,2 млрд рублей прибыли в январе 2022 года, говорится в сообщении банка.

"В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности. Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 млрд рублей", - сказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

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Чистый процентный доход банка в январе 2023 года вырос на 16,4% и составил 173,8 млрд рублей на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов.

Чистый комиссионный доход в январе увеличился на 14,9% - до 45,6 млрд рублей.

Стоимость риска в январе приблизилась к нормализованному уровню и составила 1,1%, отмечает банк.

Операционные расходы составили 50,3 млрд рублей, увеличившись на 2,4%. Отношение расходов к доходам по итогам января составило 24,1%.

Рентабельность активов в январе составила 3,2%.

Сбербанк отмечает, что с запасом выполняет все ограничения в части аппетита к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года.

Банк также подчеркивает, что результаты достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ.

Сбербанк
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