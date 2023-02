Beyond Meat наняла нового директора по маркетингу на фоне падения продаж

Это менеджер, ранее занимавшийся рекламой в Red Bull

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat назначил нового главного директора по маркетингу в рамках новой стратегии по работе с ритейлерами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

За маркетинговую стратегию в Beyond Meat теперь будет отвечать Акерхо Огогоме, ранее занимавшийся рекламой в Red Bull в США.

Компания намерена сосредоточиться на работе с пятью партнерам среди ритейлеров - Kroger Co., Walmart Inc., Publix Super Markets Inc., Costco Wholesale Corp. и Whole Foods Market (принадлежит Amazon.com Inc.). По мнению руководства, это поможет остановить падение продаж и рост убытков.

В США отмечается спад спроса на заменители мяса. За 52 недель по 1 января продажи свежих альтернатив мясных продуктов упали на 15%, продажи замороженных мясозаменителей сократились на 3%, по данным исследовательской компании IRI.

За последние три месяца капитализация Beyond Meat выросла на 37%, однако за 12 месяцев она рухнула на 65%, до $1,08 млрд.