Производитель растительного мяса Beyond Meat увеличил квартальный убыток в 1,9 раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 финансового года (квартал завершился 1 октября) американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat неожиданно увеличил чистый убыток в 1,9 раза, выручка упала на 22,5% и не оправдала ожиданий аналитиков.

В отчетный период чистый убыток компании составил $101,7 млн, или $1,6 в расчете на акцию, против $54,8 млн, или $0,87 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Выручка сократилась до $82,5 млн по сравнению со $106,4 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток на уровне $1,15 на акцию при выручке в $93,6 млн.

Компания подтвердила прогноз выручки на весь 2022 финансовый год, ожидая показатель в диапазоне $400-425 млн. При этом прогноз был ухудшен в октябре по сравнению с ранее ожидавшимися $470-520 млн. Аналитики в среднем ожидают показатель на уровне $440,4 млн.

Beyond Meat реализует меры по снижению расходов, включая сокращение около 19% персонала по всему миру, о котором компания объявила в прошлом месяце.

С начала 2022 года капитализация Beyond Meat упала в 5,6 раза и составляет $828,95 млн.