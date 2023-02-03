СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" назначил годовое собрание на 30 июня, сообщила компания.

Это соответствует корпоративной традиции ПАО выбирать для собрания последнюю пятницу июня.

Перечень вопросов, выносимых на утверждение, стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года и решение о выплате дивидендов.

В списке кандидатов в совет появился новый кандидат - это ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Он наряду с ректором РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым выдвигается в качестве независимого директора. Год назад государство выдвигало в совет ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ранее в январе он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Остальные номинанты в составе совета уже участвуют в его нынешнем составе. Это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа.