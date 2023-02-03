Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" назначил годовое собрание на 30 июня, сообщила компания.

Это соответствует корпоративной традиции ПАО выбирать для собрания последнюю пятницу июня.

Перечень вопросов, выносимых на утверждение, стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года и решение о выплате дивидендов.

В списке кандидатов в совет появился новый кандидат - это ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Он наряду с ректором РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым выдвигается в качестве независимого директора. Год назад государство выдвигало в совет ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ранее в январе он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Остальные номинанты в составе совета уже участвуют в его нынешнем составе. Это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Bloomberg предупредил о сложностях с замещением российских нефтепродуктов в Европе

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля повысится на 3%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля повысится на 3%

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов

Ford в IV квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза

Ford в IV квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза

Цена на газ РФ для Белоруссии в 2023 г. будет на уровне прошлого года

Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

Нефть продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });