Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

И.о. руководителя академии назначен проректор учреждения Алексей Комиссаров

Владимир Мау Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Исполнение обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ возложено на проректора учреждения, директора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", - сообщили в пресс-службе правительства в понедельник.

Комиссаров работает в Академии с 2017 года, помимо должности проректора он занимает пост директора института "Высшей школы государственного управления" РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО "Россия страна возможностей".

Ранее Алексей Комиссаров в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, работал на различных должностях в правительстве Москвы.

Летом 2022 года Мау был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому также проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, экс-замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, проректор РАНХиГС Иван Федотов. Сначала в качестве меры пресечения для Мау был избран домашний арест, в августе он был замен на подписку невыезде. В октябре уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС было прекращено.

В ноябре СМИ сообщили, что ректор РАНХиГС выехал в Израиль. В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что Мау "находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем Академии - правительством Российской Федерации".