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Совкомбанк не будет выплачивать купон по бессрочным валютным субордам

По валютным субордам с погашением в 2029 году банк выплатит купон в рублях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк принял решение об отказе в выплате купонного дохода за 10-й купонный период по бессрочным валютным субординированным облигациям серии 1В02, а по валютным субордам серии 2В03 со сроком погашения в 2029 году банк выплатит 10-й купон в рублях по курсу, установленному Банком России на дату выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк разместил выпуск бессрочных облигаций серии 1В02 на $100 млн и выпуск 11-летних бондов серии 2В03 на $150 млн в марте 2018 года. Номинал одной валютной облигации - $100.

Ставка первых 11 купонов облигаций серии 1В02 установлена в размере 8,75% годовых (до августа 2023 года), серии 2В03 - на уровне 8,25% годовых на весь срок обращения.

Выпуск 1В02 учитывался в составе источников добавочного капитала 1-го уровня (Т1), облигации серии 2В03 учитывались в составе источников дополнительного капитала 2-го уровня (Т2).

По бондам предусмотрены колл-опционы: по облигациям серии 1В02 - через 5,5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, по субордам серии 2В03 - через 5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, в последующем досрочное погашение возможно каждый год после согласования с ЦБ РФ.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Совкомбанк Банк России
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