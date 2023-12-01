Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Совкомбанк 4 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения "вечных" евробондов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк 4 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить до 300 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в ноябре 2021 года.

В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов - это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также небольшой выпуск - всего на $11,17 млн - это сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в "вечный" суборд на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку).

По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

Кредитная организация с прошлого года временно останавливала выплаты по "вечным" евробондам, воспользовавшись опцией, предусмотренной условиями бессрочных долговых инструментов для банков. В ноябре 2023 года банк сообщил о возобновлении выплат по "вечным" евробондам держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.

В ноябре 2022 года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.

Совкомбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть требований по иску к ЦБ из-за остановки торгов в 2022 году передали в Мосгорсуд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });