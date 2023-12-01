Совкомбанк 4 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения "вечных" евробондов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк 4 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить до 300 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в ноябре 2021 года.

В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов - это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также небольшой выпуск - всего на $11,17 млн - это сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в "вечный" суборд на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку).

По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

Кредитная организация с прошлого года временно останавливала выплаты по "вечным" евробондам, воспользовавшись опцией, предусмотренной условиями бессрочных долговых инструментов для банков. В ноябре 2023 года банк сообщил о возобновлении выплат по "вечным" евробондам держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.

В ноябре 2022 года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.