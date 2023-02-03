Долги американцев по кредиткам выросли на 18,5% за 2022 год

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году совокупная задолженность граждан США по кредитным картам увеличилась на 18,5% и достигла $960,6 млрд, говорится в ежеквартальном отчете кредитного агентства TransUnion.

Средняя задолженность в расчете на человека составляет $5805.

Средняя ставка по кредитным картам в США достигла почти 20% годовых. Если совершать только минимальные платежи по кредиткам, на погашение средней задолженности уйдет более 17 лет, а дополнительные процентные выплаты составят свыше $8,2 тысячи, по подсчетам Bankrate.

За третий квартал прошлого года (последние доступные данные) в Штатах было открыто 21,6 млн новых кредитных карт. Таким образом, кредитки есть уже у 202 млн американцев.

"Потребители чувствуют давление со стороны высокой инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом, будь то при покупке нового автомобиля или упаковки яиц в супермаркете", - отметила вице-президент TransUnion Мишель Ранери.