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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Долги американцев по кредитным картам достигли рекордных $1,03 трлн

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность граждан США по кредитным картам во втором квартале 2023 года увеличилась на 16,2% в годовом выражении и достигла рекордной отметки в $1,03 трлн, говорится в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По сравнению с первым кварталом, по итогам которого показатель впервые превысил $1 трлн, рост составил 4,6%.

Задолженность по кредитным картам - самая быстрорастущая категория долга. Общая задолженность домохозяйств за указанный период поднялась всего на 0,1% и составила $17,06 трлн.

Одновременно увеличиваются и темпы выдачи кредитных карт: так, по итогам прошлого квартала было открыто 24 млн соответствующих счетов, а доля американцев, имеющих хотя бы одну кредитную карту, приблизилась к значению в 69%.

С 2019 года число новых кредитных счетов выросло на 70 млн, что, наряду с повышением процентных ставок (на данный момент средняя ставка составляет 20,93%), является одной из причин роста задолженности.

Однако основным фактором негативной динамики выступает высокий уровень потребительских расходов. Это затрудняет борьбу Федеральной резервной системы с инфляцией и чревато рецессией, если долговая нагрузка американцев выйдет из-под контроля.

Для того, чтобы экономика встала на здоровые рельсы, расходы населения в реальном выражении должны заметно снизиться, считает Венди Эдельберг, старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института Брукингса.

Параллельно с ростом задолженности увеличивается доля просрочек по выплатам, превышающих 30 дней: в минувшем квартале показатель обновил 11-летний максимум, составив 7,2%.

В то же время в целом процент просроченных задолженностей всех видов находится в пределах исторических норм. Тревожная динамика просрочек обычно наблюдается при росте безработицы, когда держатели кредитных кард лишаются возможности платить по долгам, однако сейчас рынок труда демонстрирует устойчивость - в частности, в июле безработица снизилась до 3,5%, отмечает Эдельберг.

США Венди Эдельберг ФРС ФРБ Нью-Йорка
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