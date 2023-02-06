Starbucks увеличит число кофеен в материковой части Китая до 9 тысяч к 2026 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp. по-прежнему придерживается плана, в рамках которого к концу 2025 года количество кофеен в материковой части Китая планируется довести до 9 тысяч, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление руководства компании.

На конец прошлого года их насчитывалось 6,09 тысячи. В октябре-декабре Starbucks открыла 69 кофеен, в том числе в 10 новых для себя городах.

Восстанавливающийся после пандемии COVID-19 китайский рынок высвободит огромный потребительский спрос, полагают в компании. Ослабление антиковидных ограничений способствует возвращению жизни людей к нормальному ритму, восстановлению доэпидемического уровня потребительской динамики и тенденций социально-экономического развития, заявил основатель Starbucks Говард Шульц, который сейчас временно исполняет обязанности главного исполнительного директора.

Первое кафе Starbucks в материковой части Китая было открыто в Пекине в январе 1999 года.

За последний год капитализация Starbucks увеличилась почти на 10% (до $120 млрд), тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период опустился на 8,1%.