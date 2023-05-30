CEO Starbucks подтвердил планы открыть 9000 кофеен в материковой части КНР к 2026 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Starbucks Corp. Лаксман Нарасимхан, находясь в Шанхае, отметил огромный рыночный потенциал Китая и добавил, что цель компании открыть 9 тысяч кофеен в континентальной части страны до конца 2025 года остается неизменной, сообщает "Синьхуа".

Потребление кофе на душу населения в Китае растет, но страна по этому показателю все еще сильно отстает от Японии и США, что создает множество возможностей для роста бизнеса, полагает глава Starbucks.

В начале апреля в 244 китайских городах насчитывалось свыше 6,2 тысячи кофеен Starbucks. Из них более 1 тысячи расположены в Шанхае - больше, чем в любом другом городе мира.

Первое кафе Starbucks в материковой части Китая было открыто в Пекине в январе 1999 года.