"Роснефть" в 2023 году планирует увеличить добычу углеводородов на 5% к 2022 г.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2023 году планирует увеличить добычу углеводородов по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

"С ростом (планируем - ИФ). В 2022 году (добыча - ИФ) тоже подросла, на 3%. В этом году будет побольше, на 5% (будет рост - ИФ)", - уточнил он.

По итогам 9 месяцев 2022 года "Роснефть" сообщала, что добыча углеводородов достигла 4,97 млн б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,2% год к году. При этом добыча жидких углеводородов за этот период составила 3,81 млн барр. в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода 2021 года. Добыча газа в январе-сентябре достигла 1,16 млн б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше г/г.