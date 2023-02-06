Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе в 1,76 трлн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей), следует из данных Минфина, опубликованных на сайте.

Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн рублей, что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. Это, как отмечает Минфин, связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, снизились на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, поясняет Минфин. Это, полагает министерство, в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.