Банки разместили на депозитном аукционе ЦБ рекордные 5,25 трлн рублей

Это произошло на фоне повышенных расходов бюджета

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Банки разместили во вторник на депозитном аукционе на срок 1 неделя 5 трлн 252,6 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Таким образом, они обновили рекордный уровень размещения средств, зафиксированный две недели назад, 24 января - 4 трлн 470,8 млрд рублей. Затем на следующем аукционе, 31 января объем размещенных средств снизился на 98,7 млрд рублей, до 4 трлн 371,6 млрд рублей. Теперь, спустя неделю, дополнительно банки разместили 881 млрд рублей.

Ожидая приток ликвидности на сегодняшнем аукционе, Центробанк повысил лимит аукциона на небывало высокий уровень 5 трлн 950 млрд рублей.

Количество банков, размещавших средства на недельный срок в депозиты регулятора, увеличивалось с середины прошлого месяца: 17 января - 155, 24 января - 232, 31 января - 237, 7 февраля - 247.

Основным фактором избыточности средств у большинства банков служит высокий приток средств через бюджетный канал в начале года. Накануне Минфин сообщил предварительные данные о расходах федерального бюджета в январе в размере 3,117 трлн рублей (около 11% от плана на 2023 год), превысивших показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Согласно пояснению министерства, ускорение финансирования расходов в начале года связано главным образом с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

ЦБ для сглаживания дисбалансов ликвидности и поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки устанавливает повышенные лимиты своих аукционов.