Brent подорожала до $81,74 за баррель на повышении цен Эр-Риядом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает во вторник вслед за решением саудовской Saudi Aramco поднять цены для покупателей нефти из всех регионов.

Госкомпания 6 февраля объявила, в частности, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, сказал Bloomberg главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Это должно обеспечить существенную поддержку нефтяному рынку, учитывая усиливающиеся опасения инвесторов в отношении объема резервных добывающих мощностей в мире", - добавил эксперт.

К 8:15 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,93%), до $81,74 баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,05 (1,3%), до $80,99 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,74 (1%), до $74,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1%), до $74,11 за баррель.

Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.