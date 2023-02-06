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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник на фоне роста курса доллара.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 по московскому времени подешевели на $0,09 (0,11%) - до $79,85 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,4 (0,55%) - до $72,99 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%. Обе марки опустились до минимумов с 4 января.

Нефть упала из-за ослабления оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также на фоне сильных данных по американскому рынку труда, показавших, что у Федеральной резервной системы (ФРС) сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Рынки продолжают реагировать на отчет Минтруда США, и долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, вечером в понедельник подскочил на 0,7%. Укрепление доллара негативно влияет на сырьевые товары, включая нефть.

Тем временем на выходных глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось.

Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

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