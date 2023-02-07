"Магнит" тестирует агрегатор для поставок фермерских продуктов в ритейл и HoReCa

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" тестирует новую модель работы с фермерскими хозяйствами – агрегатор, который позволяет закупать и поставлять их продукцию в магазины ритейлеров, говорится в сообщении компании.

Помимо сети магазинов "Магнита", фермеры смогут поставлять свою продукцию и в другие сети магазинов, а также на предприятия HoReCa (отели, рестораны, кафе, клубы и другие заведения, где покупатель потребляет товар непосредственно в месте продажи).

Тестирование началось в ноябре 2022 года совместно с правительством Тульской области, сейчас в нем принимают участие 36 фермеров.

"Помимо централизации закупок и поставок, пилотируемый "Магнитом" агрегатор оказывает консультации фермерам по вопросам производства и сбыта продукции, программам поддержки и получения субсидий, предоставляет аналитические данные, софинансирует закупки сырья (семян, удобрений, кормов) и оборудования, обучает сотрудников фермерских хозяйств, оказывает поддержку в маркировке продукции и т.д.", - говорится в сообщении компании.

Также ритейлер решает и логистические вопросы, предоставляя для фермеров транспорт компании.

Решение о расширении пилота будет приниматься исходя из итогов работы в регионе, отмечают в "Магните".

Вне пилота "Магнит" сотрудничает с 420 фермерскими хозяйствами. По итогам 2022 года товарооборот такой продукции в сети увеличился на 35% и составил 23,5 млрд рублей. Общее количество наименований фермерской продукции за год выросло в 1,5 раза и составило 1,9 тыс. SKU.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня 2022 года под управлением компании было 26 731 магазин, в том числе 16 748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".