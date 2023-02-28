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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

"Магнит" запустил в тестовом режиме формат "жестких" дискаунтеров

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал тестировать работу "жестких" дискаунтеров, сейчас открыто несколько пилотных магазина, следует из сообщения компании.

Магазины будут работать под брендом В1. Первые три магазина открыты в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. В ближайшее время откроется до 15 тестовых магазинов в Московской области. Ассортимент В1 будет уже, чем у "мягкого" дискаунтера "Магнита", и составит до 1 тыс. SKU (против в среднем 2 тыс. SKU). Собственные торговые марки будут занимать около 50% от всех представленных в магазине товаров.

Площадь магазинов будет составлять 330-400 кв. м, а в случае дальнейшего развертывания проекта ритейлер в IV квартале откроет распределительный центр для В1.

Управление магазинами такого формата возглавила Анжела Рябова. Она работает в "Магните" с ноября 2022 года, до этого возглавляла ГК "Красный Яр".

Одновременно с этим "Магнит" продолжает развивать формат "мягких" дискаунтеров "Моя цена", который был запущен в 2020 году. В конце прошлого года количество таких магазинов составляло 700.

"Новый формат "жестких" дискаунтеров ориентирован на закупки базовой продовольственной корзины на несколько дней и ежедневные покупки свежих товаров, в то время как "Моя цена" закрывает более широкие потребности в ежедневных покупках базовых товаров", - объяснили в "Магните" разницу между форматами.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня 2022 года под управлением компании находился 26 731 магазин, в том числе 16 748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".

Магнит
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