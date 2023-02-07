BP увеличила годовой ключевой показатель прибыли до рекордных $27,65 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году британская BP Plc увеличила более чем вдвое ключевой показатель скорректированной на стоимость замещения запасов прибыли, он составил рекордные $27,65 млрд против $12,82 млрд в 2021 году. Это эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов.

В IV квартале этот показатель вырос на 18% в годовом выражении, но оказался существенно ниже, чем в предыдущие два квартала, и не оправдал прогнозов рынка. В октябре-декабре он составил $4,81 млрд по сравнению с $8,15 млрд в III квартале и $4,07 млрд в октябре-декабре 2021 года.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель для IV квартала на уровне $5,11 млрд.

Падение прибыли по сравнению с третьим кварталом в компании объясняют снижением цен реализации нефти и газа, а также сезонным уменьшением объемов продаж и повышением активности работ по техническому обслуживанию НПЗ.

Годовой показатель скорректированной на стоимость замещения запасов прибыли достиг рекордных $27,65 млрд, увеличившись более чем вдвое по сравнению с $12,82 млрд в 2021 году.

Чистая прибыль BP в октябре-декабре составила $10,8 млрд по сравнению с $2,3 млрд годом ранее. В третьем квартале компания зафиксировала чистый убыток в $2,2 млрд. Годовой чистый убыток составил $2,5 млрд против чистой прибыли в $7,6 млрд годом ранее.

Убыток до налогообложения, связанный с инвестициями BP в "Роснефть" и другие проекты с российской компанией, по итогам года составил $25,52 млрд, отмечается в пресс-релизе.

Объем добычи углеводородов в 2022 году увеличился на 1,6%, до 2,253 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.). Средняя цена реализации повысилась до $82,23 за б.н.э. по сравнению с $55,65 за б.н.э. годом ранее.

Капиталовложения BP в четвертом квартале составили $7,4 млрд, по итогам всего года - $16,3 млрд. На 2023 год компания планирует капиталовложения в $16-18 млрд.

В минувшем году BP сократила долг на $9,2 млрд и объявила о выкупе акций на $11,25 млрд.

Акции компании прибавляют в цене 4% на торгах во вторник. За последний год их стоимость выросла на 25%.