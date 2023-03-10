Вознаграждение главы BP удвоилось в 2022 году на фоне рекордной прибыли

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Общий размер оплаты труда главного исполнительного директора BP Plc Бернарда Луни за 2022 год составил 10 млн фунтов ($12 млн), увеличившись вдвое по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении британской нефтедобывающей компании.

В эту сумму входят заработная плата в размере 1,4 млн фунтов, годовой бонус в 2,4 млн фунтов, а также долгосрочный бонус в виде акций на сумму 6 млн фунтов.

По итогам минувшего года чистая прибыль BP составила $27,65 млрд, что стало рекордным показателем в истории компании.

За последние 12 месяцев капитализация BP выросла в полтора раза, до 99,7 млрд фунтов.