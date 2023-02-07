Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Британский Минфин и Банк в совместном заявлении сообщили, что начинают консультации о введении цифровой валюты и что решение еще не принято. Предварительно экономические власти считают, что Великобритании, вероятно, потребуется цифровая валюта.

Обсуждения продлятся до середины июня, решение о возможности создания цифрового фунта стерлингов будет принято ближе к середине нынешнего десятилетия.

Самым ранним сроком, в который может быть запущен цифровой фунт, будет вторая половина текущего десятилетия, отмечается в заявлении.

Минфин и Банк Англии полагают, что стоимость цифрового фунта будет эквивалентна стоимости традиционной нацвалюты.

"По мере того, как мир вокруг нас и то, как мы платим за вещи, становятся более цифровыми, целесообразность внедрения цифрового фунта стерлингов в будущем продолжает расти. Цифровой фунт обеспечит новые возможности для оплаты, поможет бизнесам, поддержит доверие к денежным средства и позволит лучше защитить финансовую стабильность", - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

С аналогичным заявлением выступил британский министр финансов Джереми Хант.

Предполагается, что цифровую валюту будет выпускать Банк Англии, при этом ни у правительства, ни у центробанка не будет доступа к персональным данным тех, кто будет ей пользоваться. Доступ к ней будет предоставляться через цифровые кошельки, которые потребителям будет предлагать частный сектор.

Целесообразность введения цифровых нацвалют обсуждают и другие страны, включая США, однако представители руководства Федеральной резервной системы высказывают сомнения относительно этой идеи, хотя и не отказываются от ее обсуждения.

Две трети респондентов из числа представителей руководства американского ЦБ, участвовавших в опросе, проведенном аналитическим центром Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), ожидают, что ФРС выпустит цифровую нацвалюту через 10 лет. В числе ее преимуществ называют расширение доступа к финансовым услугам и улучшение системы трансграничных платежей, показало исследование.

Великобритания Банк Англии Минфин Джереми Хант Эндрю Бейли США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"АвтоВАЗ" приобрел у НАМИ 99% долей бывшего завода Nissan в Петербурге за 1 евро

Carlsberg к середине 2023 года надеется договориться о продаже российского бизнеса

"АвтоВАЗ" в 2023 г. запланировал выпуск 10 тыс. машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" в 2023 г. запланировал выпуск 10 тыс. машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге

ВТБ в I полугодии хочет привлечь в капитал 270 млрд рублей

Brent подорожала до $81,74 за баррель на повышении цен Эр-Риядом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });