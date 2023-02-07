DuPont сократила чистую прибыль и выручку в IV квартале, дала слабый прогноз

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки, хотя ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Акции компании дешевеют на 2,1% в ходе предварительных торгов во вторник, поскольку прогнозы на первый квартал и 2023 год разочаровали инвесторов.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль DuPont снизилась до $105 млн, или 20 центов в расчете на акцию, со $167 млн, или 29 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 89 центов на акцию, превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 78 центов на акцию.

Выручка DuPont в минувшем квартале сократилась на 4%, до $3,104 млрд, также превзойдя прогноз в $3,103 млрд.

По итогам 2023 года DuPont рассчитывает получить скорректированную прибыль в диапазоне $3,50-4 на акцию и выручку в диапазоне от $12,3 млрд до $12,9 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков в среднем предусматривал прибыль в размере $3,87 на акцию при выручке в $12,9 млрд.

В январе-марте 2023 года компания прогнозирует скорректированную прибыль в размере 80 центов на акцию и выручку в $2,9 млрд. Аналитики FactSet ожидают, что показатели составят 88 центов и $3,1 млрд соответственно.

Совет директоров DuPont повысил квартальные дивиденды на 9%, до 36 центов на акцию. Выплаты будут произведены 15 марта, реестр акционеров закрывается 28 февраля.