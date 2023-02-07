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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Внешнеторговый дефицит США в декабре вырос до $67,4 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 10,5% - до $67,4 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $61 млрд, а не $61,5 млрд, как сообщалось ранее. Показатель был минимальным с сентября 2020 года.

Эксперты в среднем ожидали роста до $68,5 млрд с объявленного прежде ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В 2022 году в целом дефицит внешнеторгового баланса США подскочил на 12,2% и достиг рекордных в истории $948,1 млрд. Еще шесть лет назад показатель был вдвое ниже, отмечает MarketWatch.

Экспорт в декабре сократился на $2,2 млрд и составил минимальные за девять месяцев $250,2 млрд. Сокращение вызвано слабым внешним спросом на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок. Особенно сильно упали поставки промышленных и потребительских товаров, а также материалов.

Импорт тем временем увеличился на 4,2% - до $317,6 млрд с $313,4 млрд в ноябре, когда показатель был минимальным за 11 месяцев. Рост импорта, главным образом потребительских товаров, включая смартфоны и другую электронику, свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса.

По итогам 2022 года американский экспорт составил $3,01 трлн, импорт - $3,96 трлн.

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