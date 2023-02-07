РФ в январе экспортировала в Китай по ж/д более 6 млн т угля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в январе 2023 года на 4,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 16,5 млн тонн.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, более 6 млн тонн угля было экспортировано в Китай, 3,2 млн тонн - в Индию, 2,8 млн тонн - в ОАЭ, 2,3 млн тонн - в Турцию.

Япония и Южная Корея в совокупности приобрели более 1 млн тонн угля.

Основной объем экспорта в январе шел через порты - 15,5 млн тонн (+6,3% к январю 2022 г.), в то время как через погранпереходы был перевезен 1 млн тонн угля (снижение в 2,7 раза).

Согласно обзору ЦБ по региональной экономике, опубликованному ранее в феврале, поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности, но углекомпании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов и не потерять новых клиентов.

"Одной из основных проблем становится рост издержек при экспорте угля на азиатские рынки – увеличились расходы на фрахт судов, услуги страхования, выросли железнодорожные тарифы", - говорилось в обзоре со ссылкой на представителей сибирского угольного бизнеса.

При этом ослабление ЕС ограничений на транспортировку российского угля позволило нарастить объемы добычи и экспорта. "Декабрьская добыча увеличилась на 7% относительно ноября, экспорт угля из Кузбасса в декабре вырос на 2%. Поддержку отрасли оказывал и рост внутреннего потребления – поставки угля энергетикам выросли на четверть", - сообщалось в обзоре.

Как отмечалось в документе, в 2021 году и первой половине 2022 года благодаря высоким ценам на уголь крупные производители накопили резервы, что на данный момент позволяет им не сокращать радикально производственную программу.