Ювелирная компания Pandora увеличила прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Датская ювелирная компания Pandora A/S отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 2,37 млрд датских крон ($341,7 млн) по сравнению с 1,9 млрд крон за аналогичный период годом ранее. Выручка повысилась на 9,4%, до 9,86 млрд крон.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал прибыль в размере 2,25 млрд крон и выручку в 9,55 млрд крон.

Показатель рентабельности по EBIT в четвертом квартале – традиционно самом прибыльном для компании, поскольку он включает в себя зимние праздники - составил 32,5%, в 2022 году в целом он зафиксирован на уровне 25,5%.

Благодаря сильным квартальным показателям руководство Pandora одобрило новую программу выкупа акций на сумму до 2,4 млрд крон, которая продлится до 30 июня и может быть затем увеличена до 5 млрд крон.

Компания ожидает изменения продаж в органическом выражении на плюс-минус 3% по итогам 2023 года, прогноз рентабельности по EBIT составляет 25%.

Акции Pandora во вторник подешевели на 0,85%. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 27% и составляет около 53,3 млрд датских крон.

Pandora была основана в 1982 году в Дании. Компания производит ювелирные украшения из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Ее самым популярным продуктом стали браслеты, на которые можно нанизывать детали (так называемые "шармы") с различными символами.