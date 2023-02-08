Кассационный суд отказал банку Morgan Stanley в требовании продать акции ЮНК

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд кассационной инстанции (Казань) оставил без удовлетворения жалобу Morgan Stanley Bank International Limited, требовавшего принудить две нефтяные компании, связанные с АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК, Астраханская область), продать принадлежащие им акции ЮНК.

"Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в решении кассационного суда.

Ранее в удовлетворении исковых требований Morgan Stanley Bank International Limited отказал суд апелляционной инстанции.

Британский банк является залогодержателем долей в уставном капитале ООО "Астрахань-Нефть". Сделки с долями ООО "Астрахань-нефть" и акциями АО "Южная нефтяная компания" запрещены в силу указа президента РФ от №520 (запрет на совершение сделок с ценными бумагами и долями стратегических российских предприятий с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами), что исключает возможность удовлетворения исковых требований по настоящему делу.

Morgan Stanley выступил с исковым требованием к ООО "НК Энергия" (Астраханская область, единственный владелец "Астрахань-нефти") и кипрской "Астрахань ойл корпорейшн лимитед" (единственный владелец ООО "НК "Энергия") об обращении взысканий на предмет залога.

Третьими лицами в деле фигурируют JPM Partners LTD (Каймановы острова, владеет 50,49% ЮНК), ООО "Астрахань-нефть" (владеет 49,51% ЮНК) и само АО "Южная нефтяная компания".

Все эти компании являются участниками дела о банкротстве ЮНК, которое длится с 2016 года. Согласно материалам банкротного дела, банк Morgan Stanley в 2012 году открыл две кредитные линии на общую сумму $73 млн кипрской "Астрахань ойл корпорейшн лимитед" под залог пакета "Астрахань-нефти". Требования Morgan Stanley на общую сумму 5,25 млрд рублей (92,74% голосов по реестру требований кредиторов) были включены в реестр 26 июля 2017 года, но затем апелляция отменила определение на этот счет.

В связи с этим Morgan Stanley предложил "НК Энергия" продать 100% долю "Астрахань-нефти" третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.

Арбитражный суд Астраханской области отказал Morgan Stanley в удовлетворении исков, в которых он планировал принудить две нефтяные компании, связанные с АО "Южная нефтяная компания", продать принадлежащие им акции ЮНК. Суд установил, что привлекаемая кредитная линия была направлена на разработку Верблюжьего месторождения с объемом извлекаемых запасов нефти 51,974 млн тонн, его разработчик является обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В результате удовлетворения иска иностранная компания получила бы право прямо распоряжаться 100% "Астрахань-нефти", а такие сделки запрещены в соответствии с законом N 57-ФЗ.

Согласно распоряжению правительства от 5 марта 2022 года N430-р, Великобритания и Кипр были включены в перечень "недружественных стран", в связи с этим до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок с ценными бумагами и долями стратегических российских предприятий (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн тонн нефти) с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами.

В феврале 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал АО "Южная нефтяная компания" несостоятельным по заявлению самого общества. В отношении ЮНК была введена, а затем продлена процедура конкурсного производства, однако определением суда от 18 мая 2018 года конкурсное производство было прекращено и введено внешнее управление. На апрель 2020 года в реестр кредиторов были внесены требования в сумме 5,65 млрд рублей. В июне 2020 года суд признал ЮНК банкротом и ввел конкурсное производство.

АО "Южная нефтяная компания" создано в 1995 году, владеет лицензиями (сроком до конца 2025 года) на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на участках Верблюжья площадь и Северо-Верблюжья площадь в Астраханской области.