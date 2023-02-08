"Вкусвилл" в пилотном режиме открыл собственные кафе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" в тестовом режиме открыл отдельные кафе.

Согласно сообщению компании, первые три точки располагаются в Москве. Название проекта – "Вкусвилл Go". Дальнейшее развитие формата будет зависеть от спроса покупателей и эффективности кафе, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В новом формате кулинария представлена на развес, покупатель может выбрать комбинацию на свой вкус. Всего в меню более 130 позиций: вторые блюда, салаты, закуски, выпечка, сэндвичи, десерты и различные напитки. Ассортимент собран из самых популярных блюд зоны кафе в магазинах и дополнен новинками в соответствии с трендами общественного питания", - говорится в сообщении компании.

До этого ритейлер также развивал этот формат, однако точки всегда находились в магазинах. Сейчас уже работает 289 магазинов с кафе.

"Вкусвилл" – один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 70 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин. В 2022 году выручка ритейлера выросла на 26% до 204,8 млрд рублей.