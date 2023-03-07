"Вкусвилл" запустил продажу товаров в ОАЭ через сервис доставки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал продавать свои продукты в Дубае через сервис быстрой доставки продуктов YallaMarket, сообщила пресс-служба торговой сети. Проект в тестовом режиме заработал в конце декабря прошлого года.

По итогам пилота ритейлер решил масштабировать проект. В частности, в этом месяце товары "Вкусвилла" можно будет заказать не только через YallaMarket, но и другие сервисы: Noon, Deliveroo, NowNow и другие.

Компания указывает, что ассортимент состоит из самых востребованных позиций у покупателей (их число не уточняется - ИФ). Для покупки будут доступны товары из следующих категорий: детское питание, напитки, консервация, варенье, сладости и ряд других.

В конце 2022 года "Вкусвилл" запустил с помощью Tmall продажи в Китае, а также начал доставлять товары в Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в России. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тысячи магазинов в 70 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин. В 2022 году выручка ритейлера выросла на 26%, до 204,8 млрд рублей