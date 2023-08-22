Coty увеличила квартальную выручку на 16%, лучше прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. вернулся на прибыльный уровень в четвертом квартале 2023 финансового года, увеличив выручку на 16%.

В квартале, который завершился 30 июня, чистая прибыль компании составила $29,6 млн, или $0,03 в расчете на акцию. Годом ранее компания зафиксировала чистый убыток в $286 млн, или $0,34 на акцию, из-за списаний и расходов, связанных с уходом с российского рынка.

Прибыль Coty без учета разовых факторов в минувшем квартале составила $0,01 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне $0,02 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $1,35 млрд с $1,17 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз рынка в $1,307 млрд.

Сопоставимые продажи Coty в минувшем квартале увеличились на 17%. Прогноз самой компании предусматривал рост этого показателя на 12-15%.

"В условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности спрос на косметику остается устойчивым во всех категориях товаров и во всех регионах без каких-либо признаков снижения", - отмечает главный исполнительный директор Coty Сью Наби.

Чистая прибыль компании по итогам всего 2023 фингода выросла в 9 раз, до $495 млн, или $0,57 в расчете на акцию. Выручка увеличилась на 5%, до $5,55 млрд, уход компании из России сократил темпы роста этого показателя на 2 процентных пункта. Годовые сопоставимые продажи повысились на 12%.

Компания рассчитывает, что темпы повышения ее сопоставимых продаж в начавшемся фингоду будут ближе к верхней границе среднесрочного целевого показателя роста в 6-8%.

С начала 2023 года капитализация Coty выросла на 28%.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.