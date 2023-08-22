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Coty увеличила квартальную выручку на 16%, лучше прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. вернулся на прибыльный уровень в четвертом квартале 2023 финансового года, увеличив выручку на 16%.

В квартале, который завершился 30 июня, чистая прибыль компании составила $29,6 млн, или $0,03 в расчете на акцию. Годом ранее компания зафиксировала чистый убыток в $286 млн, или $0,34 на акцию, из-за списаний и расходов, связанных с уходом с российского рынка.

Прибыль Coty без учета разовых факторов в минувшем квартале составила $0,01 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне $0,02 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $1,35 млрд с $1,17 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз рынка в $1,307 млрд.

Сопоставимые продажи Coty в минувшем квартале увеличились на 17%. Прогноз самой компании предусматривал рост этого показателя на 12-15%.

"В условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности спрос на косметику остается устойчивым во всех категориях товаров и во всех регионах без каких-либо признаков снижения", - отмечает главный исполнительный директор Coty Сью Наби.

Чистая прибыль компании по итогам всего 2023 фингода выросла в 9 раз, до $495 млн, или $0,57 в расчете на акцию. Выручка увеличилась на 5%, до $5,55 млрд, уход компании из России сократил темпы роста этого показателя на 2 процентных пункта. Годовые сопоставимые продажи повысились на 12%.

Компания рассчитывает, что темпы повышения ее сопоставимых продаж в начавшемся фингоду будут ближе к верхней границе среднесрочного целевого показателя роста в 6-8%.

С начала 2023 года капитализация Coty выросла на 28%.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.

Coty Сью Наби США
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