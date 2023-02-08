Инфляция в РФ с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26%

В годовом выражении инфляция осталась в районе 11,5%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 31 января по 6 февраля составила 0,26% после 0,21% с 24 по 30 января, 0,14% с 17 по 23 января, 0,15% с 10 по 16 января и 0,24% с 1 по 9 января 2023 года (из-за праздников был более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 6 февраля выросли на 0,22%, с начала года цены к 6 февраля они повысились на 1,00%.

Из данных за шесть дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 февраля осталась в районе 11,5% - так же как и на 30 января, и на 23 января, 11,57% на 16 января, 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря. Точные данные о годовой инфляции на конец января Росстат опубликует 10 февраля в докладе о инфляции в январе 2023 года.

Основной причиной ускорения инфляции в первую неделю февраля стал скачок цен на овощи. Цены на плодоовощную продукцию с 31 января по 6 февраля подскочили на 5,1% (с 24 по 30 января рост составил 3,5%), в том числе на огурцы - на 12,7%, лук - на 11,5%, помидоры - на 4,6%, морковь - на 3,0%, бананы - на 2,4%, картофель - на 2,0%, свеклу - на 1,9%, яблоки - на 1,0%, капусту - на 0,7%.

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