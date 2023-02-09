Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В России в последнее время резко подорожали огурцы из-за сезонности их производства и существенного повышения энерготарифов в начале года, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

Как сообщил 8 февраля Росстат, за неделю с 31 января по 6 февраля огурцы подорожали на 12,7%, вся плодоовощная продукция - на 5,1% (на 3,5% неделей ранее), что привело к ускорению инфляции в начале февраля. С начала года рост цен на огурцы составил 53,6%.

"Первый фактор, который существовал всегда, - это сезонность производства. Овощи открытого грунта заканчиваются, предложения меньше на рынке, а спрос высокий", - заявил исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков.

"Второй фактор - повышение с начала года тарифов на энергоресурсы на 9%. Это сразу же отразилось на себестоимости, поскольку доля затрат на электроэнергию составляет в ней 50%", - сказал он.

Казаков добавил, что в осенне-зимний период огурцы и другие овощи поставляются в основном из теплиц с досветкой. "Это самые инновационные тепличные комплексы, которые благодаря используемой технологии досвечивания позволяют выращивать овощи круглогодично. Из общей площади теплиц в 3,1 тысячи га на них приходится всего 1 тысяча га", - уточнил он.

По его словам, доля импорта на огуречном рынке небольшая - до 5%.

"По огурцам мы перевыполняем индикатор самообеспечения в 90%, установленный Доктриной продовольственной безопасности, - сказал Казаков. - По томатам же доля импорта пока достигает 40%. Огурцы поставляют в основном Турция, Китай, Азербайджан, частично Казахстан, большие объемы идут из Белоруссии". В частности, в 2022 году импорт огурцов составил около 41,5 тысячи тонн, томатов - 371,2 тысячи тонн.

По его словам, в 2022 году производство огурцов закрытого грунта выросло до 850 тысяч тонн с 829,3 тысячи тонн в 2021 году.

Как заявила генеральный директор ИА FruitNews и Ягодного союза Ирина Козий, основная причина резкого роста цен на огурцы - смена сезона.

"Большая часть теплиц в стране не имеет системы досвечивания, соответственно, прекращает выращивать продукцию в зимние месяцы. К тому же технология досвечивания очень дорогая и требует много электроэнергии, - сказала она. - Каждый год в январе-феврале наблюдается пик цены на овощи, а потом - достаточно резкий спад примерно в конце марта, когда в связи с увеличением светового дня в работу включаются теплицы без досвечивания и на рынок поступает их продукция".

По ее словам, в росте потребительских цен отразилось подорожание и всех других составляющих производства. "Все расходы производителей увеличились. Выросли энерготарифы, выросла стоимость удобрений, к тому же практически все материалы, семена, оборудование, средства защиты, необходимые для выращивания овощей, поставляются из Европы, сейчас эти поставки идут очень сложными логистическими маршрутами и выросли в цене", - заявила она.

Отметив, что небольшая доля огурцов на российский рынок ввозится из других стран, Козий сообщила, что "существенных перебоев с импортными поставками не было". "Но импорт вообще потихоньку сокращается по мере того, как местная продукция появляется на рынке все в большем количестве", - сказала она.