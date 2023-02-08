Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2022 году снизились на 1%

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые доходы населения РФ в IV квартале 2022 года выросли на 0,9% в годовом сравнении после падения на 3,1% в III квартале (оценка уточнена с 3,4%), снижения на 0,6% во II квартале (оценка уточнена с 0,8%) и снижения на 1,6% в I квартале (уточнена с 1,2%), говорится в опубликованном в среду докладе Росстата за 2022 год.

В целом за 2022 год реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1,0% после роста на 3,2% в 2021 году (оценка уточнена с 3,0%).

Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2022 году оказалась лучше ожиданий - Минэкономразвития прогнозировало их спад на 2,2%, аналитики (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", сделанному в конце декабря) ожидали снижение на 2,0%.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2023 году на 2,0%. Оценки экономистов гораздо консервативнее - консенсус-прогноз "Интерфакса" (опрос от конца декабря) предполагает продолжение снижения реальных располагаемых доходов в 2023 году на 1,4%.