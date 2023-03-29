Путин отметил рост зарплат и реальных доходов населения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о росте доходов населения, в частности, реальной зарплаты, хотя и пока скромными темпами. Он сказал об этом на совещании с членами правительства.

"Заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, пока это очень скромные цифры, но все-таки они есть", - отметил он.

По его словам, зарплаты в России с октября 2022 года подросли на 0,3%-0,6%, располагаемые доходы граждан в четвертом квартале прошлого года увеличились на 0,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

"Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении, - добавил Путин. - Ключевой индикатор развития экономики, качество нашей экономической политики - динамика доходов граждан".

"В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше", - сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова на это сообщила, что, по прогнозу, с учетом запланированных на 2023 год мер в целом пос стране ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения.

По предварительной информации Росстата, но пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 году несколько снизилась, на 1%. При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы, отметила вице-премьер.

По предварительным данным, рост реальной зарплаты отмечен в 22 регионах России. Наибольший рот зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия. Если говорить о федеральных округах, то рост реальной зарплаты демонстрируют Сибирский и Уральский федеральный округа, продолжила Голикова.

"Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные. Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате, и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальных заработных плат", - заявила она.

Также Голикова сообщила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%. Решение президента о повышении МРОТ с 1 декабря 2024 года обеспечит ориентировочно превышение МРОТ над прожиточным минимумом на 17,1%.